За сутки в Казахстане потушили семь лесных пожаров

За 1 августа на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировали семь лесных пожаров. Все возгорания удалось оперативно ликвидировать, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира. Больше всего пожаров произошло в Акмолинской области — три. Еще два очага зафиксировали в Костанайской области, один — на территории Коргалжынского государственного природного заповедника.

Очаги возгорания были своевременно выявлены в ходе авиационного патрулирования РГКП „Казавиалесоохрана“ и наземного патрулирования государственной лесной охраны. В настоящее время все пожары полностью ликвидированы, — сообщили в ведомстве.

К тушению привлекались силы лесного хозяйства, специалисты «Казавиалесоохраны» и специализированная техника. В ведомстве напомнили казахстанцам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности во время отдыха на природе.