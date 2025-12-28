За минувшие сутки на территории Мангистауской области произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

По данным правоохранительных органов, четыре аварии были зафиксированы на автомобильных трассах республиканского и областного значения, ещё 12 ДТП произошли на улично-дорожной сети Актау.

В полиции уточнили, что все происшествия носили незначительный характер и обошлись без травмированных.

Вместе с тем правоохранители предупреждают, что в регионе сохраняются сложные погодные условия — понижение температуры и гололёд. Водителей и пешеходов призывают проявлять повышенную осторожность и по возможности отказаться от поездок. При необходимости выезда рекомендуется строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и держать дистанцию.