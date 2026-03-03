До 2029 года в Казахстане будет проведен средний ремонт на 10 тысяч км автодорог. Об этом сообщил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

Он отметил, что на сегодняшний день завершено 5 тыс. км. До 2029 года будет отремонтировано еще 5 тыс. км, что обеспечит полное выполнение поставленной задачи.

"Для реализации автодорожных проектов в стране имеется необходимая сырьевая база. Это позволяет полностью обеспечивать строительные работы и повышать их качество. В регионах с ограниченными запасами инертных материалов используются техногенные минеральные отходы крупных промышленных предприятий", — сказал Нурлан Сауранбаев.

Министр добавил, что в предстоящие три года в отрасли планируется реализовать проекты общей протяженностью 3,25 тыс. км с объемом финансирования 4,6 трлн тенге. Их реализация позволит существенно увеличить транзитный потенциал и обеспечить прямой экономический эффект.