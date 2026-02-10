В Правительстве на расширенном заседании под председательством Главы государства с докладом выступил Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, текущие темпы экономического роста требуют опережающего развития инфраструктуры, однако уровень обеспеченности промышленных площадок остаётся недостаточным.

"Набранные темпы роста экономики требуют опережающего развития инфраструктуры. Вместе с тем, даже в специальных экономических зонах средняя обеспеченность инфраструктурой составляет лишь 53%, в индустриальных зонах — 48%", — сообщил Бектенов.

Как отметил Премьер-министр, принято решение о стопроцентном обеспечении инфраструктурой специальных и индустриальных зон. В течение трёх лет на эти цели планируется направить масштабные инвестиции.

"В течение трёх лет будут осуществлены залповые инвестиции в размере 1 трлн тенге на строительство инфраструктуры для новых промышленных объектов за счёт привлечения средств Исламского банка развития", — сказал он.

Отдельно Бектенов остановился на ситуации в энергетике. По его словам, несмотря на сокращение дефицита электроэнергии, проблема по-прежнему сохраняется.

"Как известно, сохраняется дефицит электроэнергии, который в пиковые часы покрывается за счёт импорта. За прошлый год дефицит был снижен на 29%, однако он остаётся значительным", — отметил Премьер-министр.

В 2026 году, по его данным, планируется ввод новых мощностей.

"В текущем году будут введены 2,6 гигаватта традиционной и возобновляемой генерации. Это позволит уже в первом квартале следующего года решить вопрос энергодефицита", — заявил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что новая тарифная политика создаёт условия для притока частных инвестиций в сферу ЖКХ и энергетику.

"Новая тарифная политика восстанавливает справедливые рыночные условия в регулируемых услугах. Предсказуемость тарифов вновь привлекает частные инвестиции", — отметил Бектенов.

По его словам, в энергетику за прошлый год было привлечено 655 млрд тенге, а в текущем году ожидается порядка 900 млрд тенге инвестиций. К 2029 году объём выработки электроэнергии увеличится на 39 млрд кВт·ч.

Кроме того, начато строительство теплоэлектростанции в Кокшетау, определены подрядчики и источники финансирования по проектам ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. Завершение строительства трёх ТЭЦ планируется в ранее установленные сроки.

"В соответствии с вашим поручением мы приступили к разработке национального проекта по развитию угольной генерации", — добавил Премьер-министр.

Он также сообщил, что с учётом планов по строительству центров обработки данных в национальный проект будут включены проекты мощностью порядка 7,6 гигаватта, а также дополнительные объекты угольной генерации.

В рамках национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов в стране начнётся масштабное обновление сетей.