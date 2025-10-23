Министерство культуры и информации Республики Казахстан продолжает масштабную работу по развитию и укреплению культурной сферы страны, делая особый акцент на поддержку творческих коллективов, обновление инфраструктуры и повышение статуса ведущих учреждений искусства, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За последние годы Казахстан достиг значительных успехов в этой области. В 2020 году пять республиканских учреждений получили статус "Национальный", а в 2023-м 34 коллектива художественной самодеятельности из Актюбинской и Туркестанской областей были удостоены званий "Народный" и "Образцовый". В 2024 году высокий статус был присвоен Государственному музею искусств имени Абылхана Кастеева и Центральному государственному музею РК. Казахская государственная филармония имени Жамбыла и Государственная концертная организация "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой получили звание "Академический".

Особое внимание уделяется материальному обеспечению учреждений культуры. В 2023 году из республиканского бюджета впервые за 30 лет было выделено около 1 миллиарда тенге на приобретение музыкальных инструментов для концертных и образовательных учреждений. Это решение создало лучшие условия для профессионального роста молодых музыкантов и поддержки талантливых исполнителей.

Важной частью государственной политики стало сохранение и популяризация историко-культурного наследия. В 2024 году в закон "О культуре" были внесены поправки, обеспечивающие государственное субсидирование зарубежных выставок и регулирование вывоза культурных ценностей. Казахстан подготовил номинационные досье "Шелковый путь: Фергана-Сырдарьинский коридор" и "Скальные подземные мечети Мангистауского оазиса" для подачи в ЮНЕСКО.

Публичный интерес вызвали новые экспозиции в Национальном музее, включая зал Палеонтологии и Центр ремесленников. В 2023 году открылся визит-центр при музее-заповеднике "Сарайшық", а в Туркестанской области завершено строительство нескольких визит-центров, включая Центр изучения наследия Ходжи Ахмеда Ясауи.

В культурной инфраструктуре ведётся активное строительство и реконструкция. С 2020 года возведены три новых театральных здания, проведены капитальные ремонты и начата масштабная реконструкция ключевых учреждений, среди которых Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова и Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац.

Также продолжается строительство археологического парка "Бозок", который станет значимым центром изучения исторического наследия страны.

В 2025 году в Казахстане запланировано проведение 51 нового строительства и 250 ремонтных работ на объектах культуры, что свидетельствует о системном подходе к развитию отрасли.

Важным направлением остаётся поддержка работников культуры. В 2023 году впервые за 30 лет было учреждено почётное звание "Халық әртісі", которым награждены восемь выдающихся деятелей искусства. Молодые таланты страны успешно проявляют себя на международных конкурсах, где 65 казахстанцев стали лауреатами в разных номинациях.

Заработная плата работников культуры в период с 2022 по 2025 годы выросла более чем в два раза, а отдельные категории получили повышение доходов в среднем на 20%. В январе 2025 года 75 деятелей литературы и искусства получили государственные стипендии, а ко Дню работников культуры Глава государства традиционно вручил государственные награды лучшим представителям отрасли.