В Западно-Казахстанской области должника, уклонявшегося от уплаты алиментов, арестовали по решению суда, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

Как сообщили в надзорном органе, 6 января 2026 года суд района Байтерек вынес постановление о наложении административного ареста в отношении гражданина, который длительное время не исполнял свои обязательства по содержанию ребенка.

По данным ведомства, должник не выплачивал алименты с 9 января 2023 года. Общая сумма задолженности составила 3 015 447 тенге.

Отмечается, что с начала текущего года по факту уклонения от уплаты алиментов в отношении одного должника уголовное дело уже направлено в суд, еще по одному делу проводится досудебное расследование.

В прокуратуре напомнили, что согласно статье 139 Уголовного кодекса РК неисполнение родителем обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей более трех месяцев может повлечь наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, по части 1 статьи 669 КоАП РК за уклонение от уплаты алиментов предусмотрены административный арест до пяти суток, общественные работы до 20 часов либо штраф в размере 5 МРП.

В ведомстве призвали граждан не уклоняться от уплаты алиментов, подчеркнув, что каждый родитель несет ответственность перед своим ребенком.