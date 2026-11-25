За унижение пенсионера — 10 суток ареста: в Караганде наказали водителя автобуса
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В Караганде водитель автобуса, который высадил пожилого пассажира и выбросил его коробки с овощами и фруктами на проезжую часть, получил 10 суток административного ареста. Такое решение вынес специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.
Инцидент произошёл 24 ноября на остановке «Рынок Шыгыс». Водитель автобуса маршрута № 45 потребовал, чтобы пожилой мужчина покинул салон, после чего принудительно вынес его коробки и сумки с продуктами на дорогу. Овощи и фрукты рассыпались по проезжей части и оказались под колёсами автомобилей.
В суде водитель полностью признал вину. Свои действия он объяснил недовольством других пассажиров. Суд квалифицировал произошедшее как мелкое хулиганство по части 1 статьи 434 КоАП. В постановлении отдельно отметили, что водитель общественного транспорта обязан соблюдать нормы поведения и уважительно относиться к пассажирам, особенно пожилого возраста.
В итоге мужчину признали виновным и назначили ему 10 суток административного ареста. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Ранее в департаменте полиции Карагандинской области сообщали, что водителя также привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров и багажа. Ему назначили штраф в размере 21 625 тенге.
До рассмотрения дела о мелком хулиганстве мужчину поместили в комнату временного задержания. После распространения видео с пенсионером в социальных сетях водителя сняли с линии и отстранили от работы с последующим увольнением. Автопарк № 5 начал служебную проверку.
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