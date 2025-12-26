В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан состоялось рабочее совещание с участием представителей Комитета по инвестициям и национальной компании Kazakh Invest, на котором были рассмотрены вопросы усиления защиты прав инвесторов и повышения эффективности сопровождения инвестиционных проектов, передает BAQ.KZ.

Сообщается, что 17 декабря текущего года указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев был создан Комитет по защите прав инвесторов. В целях повышения уровня защиты инвестиций функции инвестиционного омбудсмена возложены на Генерального прокурора, а в регионах начнут работу инвестиционные прокуроры.

К ключевым задачам нового Комитета отнесены высший надзор в сфере инвестиций и инвестиционной деятельности, защита, пресечение и предупреждение нарушений прав инвесторов, выявление и устранение причин и условий, способствующих таким нарушениям, а также их последствий. В перечень функций также входят руководство и межотраслевая координация, досудебное урегулирование споров с участием инвесторов, вынесение обязательных к исполнению предписаний и указаний, а также координация международно-правового сотрудничества в сфере защиты инвестиций.

Выступая на совещании, Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что надзорные меры должны носить адресный и превентивный характер. По его словам, приоритетом является своевременное пресечение незаконных решений и восстановление справедливости, а не реагирование на нарушения постфактум.

В ходе совещания было подчеркнуто, что Генеральной прокуратурой реализуется комплекс мер по улучшению инвестиционного климата в рамках поручений Главы государства. В частности, внедрен механизм "прокурорского фильтра", предусматривающий обязательное согласование с прокурором решений государственных органов, затрагивающих права инвесторов. С момента его введения прокурорами отказано в согласовании 1 100 решений, пресечено 400 проверок, 480 административных производств и 210 иных ограничительных мер.

Принятые меры позволили сократить количество гражданских споров на 32 процента, а число обращений инвесторов в суды — на 33 процента. Совместно с Министерством иностранных дел реализуется механизм "Зелёный коридор", ориентированный на поддержку крупных международных и высокотехнологичных инвесторов. В него включены 137 инвестиционных проектов, по которым сроки оказания 16 государственных услуг сокращены до пяти рабочих дней, при этом работа по расширению механизма продолжается.

В настоящее время органами прокуратуры сопровождаются 1 790 инвестиционных проектов общей стоимостью 76 трлн тенге. Реальная правовая помощь оказана около двум тысячам инвесторов, реализующих проекты на сумму 23 трлн тенге. Надзорными мерами разрешены 145 проблемных вопросов, связанных с административными барьерами и волокитой, а по итогам проверок к ответственности привлечены 326 должностных лиц.

По итогам совещания было акцентировано внимание на необходимости чёткого взаимодействия и распределения зон ответственности между государственными органами в сфере защиты инвестиций, при этом отмечено, что конечной целью принимаемых мер является выполнение задач, поставленных Главой государства, обеспечение роста производств и укрепление доверия инвесторов к Республике Казахстан.