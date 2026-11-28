В селе Боранкул Бейнеуского района местную жительницу привлекли к административной ответственности за выброс строительных отходов в неустановленном месте. Женщина оставила остатки деревянных конструкций на улице.

По информации районного отдела полиции, жительница вынесла деревянные доски за пределы дворовой территории своего дома. Ее действия расценили как нарушение правил благоустройства населенных пунктов.

В отношении женщины приняли меры по части 1 статьи 505 КоАП РК. Ей вынесли предупреждение.

В полиции напомнили, что за выброс мусора в неустановленных местах предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц наказанием может стать предупреждение или штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается до 30 МРП (129 750 тенге).