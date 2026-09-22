За выходные в Астане выявили 18 нетрезвых водителей
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В столице за выходные дни полицейские выявили 18 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.
Рейдово-профилактические мероприятия проводились в усиленном режиме и были направлены на повышение безопасности дорожного движения.
Какое наказание получил один из нарушителей
Одного из водителей полицейские остановили на проспекте Байтурсынова. За рулем автомобиля Changan находился 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.
В отношении водителя составили административный протокол. Автомобиль поместили на коммунальную специализированную стоянку.
По решению суда мужчина получил 15 суток административного ареста и был лишен права управления транспортными средствами на семь лет.
Что напоминает полиция
В ведомстве отмечают, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью самого водителя и других участников дорожного движения.
Полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль после употребления алкоголя и соблюдать правила дорожного движения.
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