В столице за выходные дни полицейские выявили 18 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения.

Рейдово-профилактические мероприятия проводились в усиленном режиме и были направлены на повышение безопасности дорожного движения.

Какое наказание получил один из нарушителей

Одного из водителей полицейские остановили на проспекте Байтурсынова. За рулем автомобиля Changan находился 38-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения.

В отношении водителя составили административный протокол. Автомобиль поместили на коммунальную специализированную стоянку.

По решению суда мужчина получил 15 суток административного ареста и был лишен права управления транспортными средствами на семь лет.

Что напоминает полиция

В ведомстве отмечают, что управление автомобилем в состоянии опьянения создает угрозу жизни и здоровью самого водителя и других участников дорожного движения.

Полицейские призывают автомобилистов не садиться за руль после употребления алкоголя и соблюдать правила дорожного движения.