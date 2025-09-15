За ямы платить не придётся: на платных дорогах Казахстана ввели новые правила
С 15 сентября 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила оплаты проезда по платным автодорогам республиканского значения. Теперь водители не будут платить за километры с дефектами, которые затрудняют безопасное движение, передает BAQ.KZ.
Если, к примеру, на 100-километровом участке проблемными признаны 5 км, оплате подлежат только оставшиеся 95 км. Взимание платы автоматически приостанавливается с момента фиксации дефекта и возобновляется после его устранения.
Состояние дорог контролирует национальный оператор, проводя регулярные замеры и осмотры. Водители также могут сообщить о проблемах самостоятельно по круглосуточному номеру 1403. Обращения оперативно рассматриваются, перерасчёт и возврат платы производятся автоматически.
Правило распространяется на все 27 платных дорог республиканского и международного значения. В Минтрансе отмечают, что это обеспечит прозрачность системы и равные условия для всех пользователей.
