На стройке атомной электростанции "Аккую" в турецком Мерсине вспыхнула забастовка, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bianet. Рабочие подрядной организации, участвующие в проекте, остановили работу, требуя выплатить заработную плату, которую, по их словам, не выдают уже три месяца.

По данным местных СМИ, сотрудники стройки попытались организованно пройти к зданию администрации объекта, однако столкнулись с силовым сопротивлением. Местная жандармерия перекрыла путь демонстрантам и применила спецсредства: против рабочих были использованы дубинки, слезоточивый газ и водомёты.

Это уже не первый протест на стройке крупнейшего энергетического проекта страны. Рабочие неоднократно жаловались на задержки зарплаты и тяжёлые условия труда. Однако ранее протесты также встречали жёсткий отпор со стороны правоохранительных органов.

Проект АЭС "Аккую" реализуется российской госкорпорацией "Росатом". Станция на побережье Средиземного моря должна стать первой в Турции и покрывать до 10% национального энергопотребления. В "Росатоме" подтвердили информацию о задержке выплат и связали проблему с санкциями, повлиявшими на финансирование. В корпорации заявили, что совместно с турецкой стороной ищут пути решения.