Забег против торговли людьми пройдет в Астане

25 июля в столице состоится массовый забег «RUN FOR LIBERTY», посвященный борьбе с торговлей людьми.

Какие дистанции доступны

Организаторы подготовили два маршрута – на 4 км и 7,6 км. Всего к участию планируют допустить 1700 человек.

Принять участие в забеге смогут жители и гости столицы старше 16 лет.

Как попасть на забег

Онлайн-регистрация стартовала 22 июля в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz. Подать заявку можно до тех пор, пока не будет достигнут установленный лимит участников.

Получить стартовые номера зарегистрированные участники смогут 25 июля с 06:00 до 07:30 на территории мечети Ырыскелді Қажы.

Старт забега состоится в 08:00.

Сколько человек приняли участие в предыдущем забеге

Ранее в Астане в честь Дня города и в рамках акции «Астана – город без наркотиков» состоялся массовый забег Saryarqa Run, который собрал около 1800 участников.

Забег по этому маршруту прошел уже в третий раз. К мероприятию присоединились не только профессиональные спортсмены, но и любители бега, семьи, молодежь и гости столицы.

Участники преодолели дистанции 4 и 7,6 километра. Маршрут стартовал от мечети Ырыскелді Қажы и проходил вокруг памятника Кенесары хану.

Все участники, успешно завершившие дистанцию, получили памятные медали. В завершение мероприятия среди бегунов провели лотерею, где разыграли 10 велосипедов.