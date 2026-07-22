Забег против торговли людьми пройдет в Астане
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25 июля в столице состоится массовый забег «RUN FOR LIBERTY», посвященный борьбе с торговлей людьми.
Какие дистанции доступны
Организаторы подготовили два маршрута – на 4 км и 7,6 км. Всего к участию планируют допустить 1700 человек.
Принять участие в забеге смогут жители и гости столицы старше 16 лет.
Как попасть на забег
Онлайн-регистрация стартовала 22 июля в 09:00 на сайте reg.elordasport.kz. Подать заявку можно до тех пор, пока не будет достигнут установленный лимит участников.
Получить стартовые номера зарегистрированные участники смогут 25 июля с 06:00 до 07:30 на территории мечети Ырыскелді Қажы.
Старт забега состоится в 08:00.
Сколько человек приняли участие в предыдущем забеге
Ранее в Астане в честь Дня города и в рамках акции «Астана – город без наркотиков» состоялся массовый забег Saryarqa Run, который собрал около 1800 участников.
Забег по этому маршруту прошел уже в третий раз. К мероприятию присоединились не только профессиональные спортсмены, но и любители бега, семьи, молодежь и гости столицы.
Участники преодолели дистанции 4 и 7,6 километра. Маршрут стартовал от мечети Ырыскелді Қажы и проходил вокруг памятника Кенесары хану.
Все участники, успешно завершившие дистанцию, получили памятные медали. В завершение мероприятия среди бегунов провели лотерею, где разыграли 10 велосипедов.
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