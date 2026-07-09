Заблудились после заката: в горах Алматы спасли двух туристок
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В горах Алматы сотрудники службы спасения помогли двум туристкам, которые сбились с маршрута во время восхождения на пик Кумбель. По данным МЧС, девушки утратили ориентир после наступления темноты и не смогли самостоятельно найти путь обратно. На поиски оперативно выдвинулась группа спасателей с контрольно-спасательного поста «БАУ».
Специалисты быстро обнаружили туристок, убедились, что их жизни и здоровью ничего не угрожает, и организовали безопасный спуск. Спасатели сопроводили девушек до экопоста. От медицинской помощи они отказались, так как не получили травм, после чего смогли продолжить путь самостоятельно.
В МЧС напомнили, что перед походом в горы необходимо заранее продумывать маршрут, учитывать прогноз погоды и время возвращения. Кроме того, спасатели рекомендуют не отправляться в горы в одиночку и избегать восхождений в темное время суток.
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