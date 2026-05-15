В стране большинство случаев коклюша выявлено у непривитых детей

С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 76 случаев коклюша. Это в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что снижение заболеваемости связано с вакцинацией детей и дополнительной иммунизацией тех, кто ранее не получил прививки.

При этом большинство заболевших – непривитые дети. Они составляют 88% всех случаев – 67 детей.

Среди них:

69% не получили прививку из-за отказа родителей;

22% имели медицинские противопоказания;

9% ещё не достигли возраста вакцинации.

В ведомстве напоминают, что вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты от коклюша и помогает избежать тяжёлых осложнений, особенно у маленьких детей.

За первые четыре месяца года плановыми прививками охвачено 178,9 тысячи детей. Среди них:

51,6 тысячи детей до 1 года,

46,7 тысячи детей в возрасте 1 года,

80,7 тысячи детей в возрасте 6 лет.

Также продолжается дополнительная вакцинация детей и подростков до 18 лет, которые ранее не были привиты. С начала года такую прививку получили ещё 64,6 тысячи человек.

В Минздраве подчёркивают, что работа по информированию населения о важности вакцинации и профилактике инфекционных заболеваний продолжается.