В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом министр здравоохранения Акмарал Альназарова приняла участие в диалоге высокого уровня под эгидой Всемирной организации здравоохранения, передает BAQ.KZ.

В ходе мероприятия были обсуждены глобальные усилия стран по достижению целей стратегии End TB и укреплению международного сотрудничества в борьбе с туберкулезом.

Открывая свое выступление, министр подчеркнула значимость объединения усилий мирового сообщества для защиты здоровья людей.

«Казахстан последовательно реализует системные меры по профилактике, раннему выявлению и лечению туберкулеза в рамках глобальной стратегии End TB. За последние годы в стране была существенно модернизирована система противотуберкулезной помощи», - отметила глава ведомства в своем обращении к участникам встречи.

В Казахстане внедрены современные молекулярно-генетические методы диагностики, позволяющие в течение нескольких часов определить наличие заболевания и чувствительность возбудителя к лекарственным препаратам. Доступ к современным лабораторным методам диагностики обеспечен во всех региональных центрах фтизиопульмонологии.

По словам министра, внедрение инновационных методов лечения, включая короткие и полностью пероральные режимы терапии позволяют значительно сократить сроки лечения, повысить его эффективность и улучшить качество жизни пациентов.

Важным направлением также остается профилактика заболевания. В Казахстане обеспечен высокий охват вакцинацией БЦЖ, расширяется профилактическое лечение туберкулезной инфекции и внедряются современные методы скрининга.

Благодаря комплексным мерам в Казахстане наблюдается устойчивое снижение основных эпидемиологических показателей.

«За последние 3 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 13,3%, смертность на 25% и распространенность – на 17,2%. Показатели эффективности лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза составляет 90,5%, лекарственно-устойчивого – 85,3%, что соответствует международным стандартам», – подчеркнула А.Альназарова.

Министр отметила, что достигнутые результаты стали возможны благодаря последовательной государственной политике, устойчивому финансированию противотуберкулезных мероприятий и активному партнерству с международными организациями.