"Забронировали всё": что происходит в алматинском отеле, где остановился "Реал"
Стало известно, в каком отеле разместился мадридский "Реал". Как сообщают СМИ, забронировать там номер невозможно, передаёт корреспондент BAQ.KZ из Алматы.
По информации, опубликованной на официальном сайте клуба, команда остановилась в отеле InterContinental Almaty. Издание Спорт Шредингера уточняет: на сервисах бронирования невозможно зарегистрировать номер, так как "Реал Мадрид" выкупил весь пятизвёздочный отель.
В Telegram-каналах распространяются видео, где видно, как болельщики дежурят у гостиницы даже ночью. На кадрах фанаты окружают известных футболистов в коридорах и снимают их на телефоны. Полёт испанской команды длился более восьми часов, самолёт приземлился в Алматы в 00:50 по местному времени.
В сети также появилось скрыто снятое видео, на котором Килиан Мбаппе выбирает еду.
Напомним, ночью в алматинский аэропорт прибыл самолёт с футболистами мадридского "Реала". Уже 30 сентября состоится матч между "Қайратом" и "Реалом". Игра пройдёт на Центральном стадионе Алматы и начнётся в 21:45.
