Заброшенное здание, угрожавшее безопасности жителей, снесли в Уральске
Здание долгое время не использовалось и находилось в ненадлежащем состоянии.
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В Уральске по рекомендации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры демонтировали заброшенный объект, который длительное время представлял угрозу общественной безопасности.
Как сообщили в ведомстве, в ходе постоянного мониторинга в сфере общественной безопасности был выявлен неэксплуатируемый объект в поселке Зачаганск.
По данным комитета, прилегающая территория регулярно становилась местом несанкционированного складирования бытовых отходов, распития спиртных напитков и скопления лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, рядом с объектом неоднократно фиксировались нарушения общественного порядка, что вызывало обеспокоенность местных жителей.
Для устранения выявленных рисков Комитет направил рекомендации в местные исполнительные и уполномоченные органы. В результате были проведены санитарные работы, территория ограждена, а доступ к опасному объекту ограничен.
В рамках дальнейших мер по обеспечению общественной безопасности 14 июля заброшенное здание было полностью демонтировано.
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