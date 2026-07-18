Заброшенное здание, угрожавшее безопасности жителей, снесли в Уральске

В Уральске по рекомендации Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры демонтировали заброшенный объект, который длительное время представлял угрозу общественной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, в ходе постоянного мониторинга в сфере общественной безопасности был выявлен неэксплуатируемый объект в поселке Зачаганск.

По данным комитета, прилегающая территория регулярно становилась местом несанкционированного складирования бытовых отходов, распития спиртных напитков и скопления лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Кроме того, рядом с объектом неоднократно фиксировались нарушения общественного порядка, что вызывало обеспокоенность местных жителей.

Для устранения выявленных рисков Комитет направил рекомендации в местные исполнительные и уполномоченные органы. В результате были проведены санитарные работы, территория ограждена, а доступ к опасному объекту ограничен.

В рамках дальнейших мер по обеспечению общественной безопасности 14 июля заброшенное здание было полностью демонтировано.