Заброшенное здание загорелось в Конаеве

В Алматинской области на пульт 112 поступило сообщение о возгорании заброшенного двухэтажного здания в 19 микрорайоне города Конаев, передает BAQ.KZ.

На момент прибытия первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение. Пожар имел развившуюся форму.

На месте происшествия был развернут штаб пожаротушения. Организована бесперебойная подача воды.

Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, быстрым распространением огня на большую площадь, а также ветром со скоростью до 10 м/с. Организован подвоз воды.

Силами ДЧС проводятся работы по ликвидации пожара. Угрозы для близлежащих жилых домов нет. Пострадавших нет.