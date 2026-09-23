Забудьте про «тихую роскошь»: что будут носить весной 2027 года

Лондонская неделя моды показала, в какую сторону меняется мода к весне и лету 2027 года. На смену аккуратным образам и эстетике «тихой роскоши» приходят нарочитая небрежность, яркие цвета, воздушные силуэты и неожиданные детали. Одним из главных трендов станет нарочитая растрёпанность. Дизайнеры предлагают отказаться от идеально выверенных образов и сочетать пастельные оттенки, цветочные принты и разные фактуры. Чем неожиданнее комбинация, тем лучше.

VICTOR VIRGILE/GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES

Ещё один заметный тренд — садовая эстетика. На подиумах появились фартуки, тренчи и водонепроницаемые материалы, напоминающие одежду для работы в саду. Такой подход представили, в частности, Erdem, Yuhan Wang и Bora Aksu. В моду возвращается и образ современной богини. Дизайнеры вдохновляются античной Грецией, предлагая свободные силуэты, объёмные формы и лёгкие струящиеся ткани.

Отдельное место занимает оранжевый цвет. В следующем сезоне в тренде будут мандариновые, коралловые и рыжие оттенки. Оранжевый уже появился в коллекциях Mulberry, Justin Cassin, Enny Atelier и Vin + Omi.

GETTY IMAGES

И наконец — балет. Пуанты, балетки и компактные силуэты обуви становятся частью повседневной моды. На показе Эделин Ли модели даже вышли на подиум в пуантах. Главный вывод Лондонской недели моды прост: весной 2027 года идеальная аккуратность уступает место свободе, экспериментам и немного нарочитому хаосу.