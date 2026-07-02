Как живут люди в забытых двухэтажках столичного района "Лесозавод"

Программа "Это вам не Лондон" снова возвращается на ваши экраны после небольшого перерыва. Сегодня вы увидите жителей столичного района "Лесозавод". Два двухэтажных здания ограждают от все частный сектор, гаражный массив и городские предприятия. Там есть освещение и установлены камеры видеонаблюдения, однако чувствуют ли люди себя в безопасности?