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Как живут люди в забытых двухэтажках столичного района "Лесозавод"

Покажем все подробности.

Сегодня 2026, 15:00
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BAQ.kz Сегодня 2026, 15:00
Сегодня 2026, 15:00
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Фото: BAQ.kz

Программа "Это вам не Лондон" снова возвращается на ваши экраны после небольшого перерыва. Сегодня вы увидите жителей столичного района "Лесозавод". Два двухэтажных здания ограждают от все частный сектор, гаражный массив и городские предприятия. Там есть освещение и установлены камеры видеонаблюдения, однако чувствуют ли люди себя в безопасности?  

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