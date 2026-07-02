Как живут люди в забытых двухэтажках столичного района "Лесозавод"
Покажем все подробности.
Сегодня 2026, 15:00
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Сегодня 2026, 15:00Сегодня 2026, 15:00
130Фото: BAQ.kz
Программа "Это вам не Лондон" снова возвращается на ваши экраны после небольшого перерыва. Сегодня вы увидите жителей столичного района "Лесозавод". Два двухэтажных здания ограждают от все частный сектор, гаражный массив и городские предприятия. Там есть освещение и установлены камеры видеонаблюдения, однако чувствуют ли люди себя в безопасности?
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