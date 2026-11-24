«Зачастую женщинам некуда идти»: Ринат Балгабаев о финансовой зависимости и насилии
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Финансовая зависимость от партнёра становится одной из причин, по которым женщины годами остаются в абьюзивных отношениях. Об этом в интервью корреспонденту BAQ.KZ на юбилейном, десятом форуме женщин Казахстана UMAI ANA рассказал журналист, режиссёр-документалист Ринат Балгабаев.
По его словам, одной из главных целей форума, идеологом которого он является, стало повышение финансовой устойчивости женщин. Собственный источник дохода позволяет им самостоятельно принимать решения и противостоять экономическому насилию.
«И если женщина будет самодостаточная, она будет финансово устойчивая, она всегда может дать отпор абьюзеру. То есть спокойно уйти от абьюза и не зависеть от этих обстоятельств. Потому что зачастую женщинам некуда идти», – отметил Балгабаев.
По его мнению, экономическое насилие остаётся широко распространённой проблемой в Казахстане. Отсутствие собственного дохода и поддержки со стороны близких вынуждает некоторых женщин годами оставаться в абьюзивных отношениях.
Документалист также подчеркнул, что вклад женщин в развитие экономики страны зачастую недооценивается. Особенно заметна их роль в сфере малого и среднего бизнеса.
«Любой нормальный мужчина будет рад, если женщины будут так же развиваться и зарабатывать», – заявил он.
Балгабаев отметил, что форум UMAI ANA стал площадкой для обмена опытом, поиска деловых партнёров и запуска новых предпринимательских проектов. В рамках мероприятия также проходит выставка-ярмарка, где казахстанские производительницы могут представить свою продукцию и наладить деловые связи.
По словам документалиста, за время существования форума к инициативе присоединились известные представители бизнеса и медиа, которые бесплатно выступают перед участницами, делятся личным опытом и практическими навыками ведения бизнеса.
Юбилейный форум UMAI ANA объединил в Астане предпринимательниц из разных регионов Казахстана, общественных деятелей и экспертов. В центре дискуссий – женское лидерство, финансовая независимость и новые возможности для развития бизнеса.
Информационным партнёром форума выступил QAZCONTENT.
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