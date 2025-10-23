Японию и Абайскую область связывают не только последствия мировой гонки ядерного вооружения XX века, совместные проекты по мирному атому и подвесной мост. Но и участь военнопленных, доставленных на казахскую землю после капитуляции Японии во Второй мировой войне. При первой возможности большая часть из них отправилась домой, единицы остались на новой родине, а те, кто не дожил до репатриации, похоронен в затерянных могилах. Поиск этих захоронений и стал главной целью визита японской делегации в город Семей. Эксклюзивные сведения о судьбах военных невольников в материале корреспондента BAQ.kz.

15 августа 1945 года, когда Япония официально объявила о капитуляции, больше 50 тысяч японских военнопленных отправили работать на промышленные предприятия Казахской ССР. По различным источникам, всего в советском плену оказалось примерно 600 тысяч японских военных. Большая часть из них вынужденно переселилась в районы Дальнего Востока и Сибири, меньшая - на территории Казахстана, Узбекистана, республик Северного Кавказа и Украины.

Среди пленных были японцы, монголы, корейцы, китайцы, призванные в ряды Квантунской армии.

Осенью и зимой 1945 года японские пленные были доставлены на территорию крупнейших промышленных узлов Казахстана. Они строили здесь дома, заводы, дороги, мосты, и мечтали поскорее вернуться домой.

Сколько именно солдат этапировали в Семипалатинскую область, точно неизвестно. Засекреченные документы, связанные с подневольными, разошлись по городам России и Казахстана. Только часть была рассекречена.

Целью депортации было использовать бесплатный подневольный труд пленных в строительстве и промышленности.

По данным краеведческого общества "Прииртышье" г. Семей, которое в последние годы занимается историей военнопленных, бывшие представители японской армии принимали участие в работе кирпичного завода, возили торф для обжига керамического материала, построили несколько многоэтажных зданий в Семее, работали на судоремонтном заводе.

"Первый состав военнопленных японцев прибыл в нашу область в октябре 1945 года на станцию Жарма. Много людей погибло в первую же зиму, в 1946-м. Представители океанского климата не смогли перенести наших экстремальных погодных условий и морозов. Многие умерли от туберкулёза и воспаления лёгких", - рассказал краевед Александр Зязин, который внимательно изучает следы пребывания японцев в послевоенном Семипалатинске.

Невольники большей частью жили в районе нынешнего посёлка Берёзовский. Там же была их комендатура, фундамент которой однажды обнаружил краевед Александр Зязин. А его единомышленник, краевед общества "Прииртышье" Андрей Куряшкин, нашёл среди развалин в другой части города тот самый кирпичный завод, на котором работали и создавали стройматериал узники.

Ранее мы уже писали о работе по поиску следов японских военнопленных. Этот материал на основе расследования краеведов стал одной из нитей, которая в очередной раз привела японскую делегацию в Абайскую область.

В её составе три представителя Бюро социальной защиты и помощи жертвам войны Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. В поиске следов своих соотечественников они побывали на кладбищах, где хоронили людей в послевоенные годы. Но ничего не обнаружили.

Они привезли с собой рассекреченный документ, который посвящён японскому военнопленному и доказывает наличие захоронений в Семее.

В этом акте главного управления по делам военнопленных и интернированных НКВД СССР значится имя Комио Касуми Мацао. Дело было закрыто в связи с его смертью 5 мая 1947 года.

"На городском русском кладбище нами похоронен военнопленный японец Камио Кацуми. Последний был снят с поезда номер 1136, следовавший из города Ташкента в лагерь военнопленных номер 376 МВД Узбекской ССР и помещён в гарнизонный госпиталь Семипалатинска с диагнозом туберкулёз и менингит, - сообщают авторы ещё недавно засекреченного документа. - Из этого госпиталя больной был переведён в терапевтическую больницу города Семипалатинска, а из последней, 13 апреля 1947 года, в хирургическую больницу того же города, где больному была сделана экстренная операция по поводу перитонита".

Краеведы предположили, что он мог быть захоронен на окраине посёлка Восход, близ песчаного карьера, о чём и рассказали сотрудникам Центра охраны памятников Управления культуры области Абай. А госслужащие, в свою, очередь показали японской делегации это место.

"По словам краеведов общества "Прииртышье" здесь находили кости, пуговицы и часть мундира. Возможно, это и есть захоронение военнопленных. Недалеко есть развалины поселения, старожилы подтверждают этот факт. Мы предполагаем, что узники жили здесь. А значит, их могли похоронить рядом. Прямых доказательств тому нет", - рассказали в Центре охраны памятников.

В поиске останков своих соотечественников японские гости побывали на старом русском кладбище в районе Силикатного посёлка, где, судя по рассекреченному документу, могли похоронить умершего от болезни военнопленного.

По информации японских гостей, пять человек захоронено в Семее и один человек в Аягозе. Всего на данный момент останки 361 военнопленного возвращены на родину. Всего по их данным в Казахстане захоронено около 1500 подневольных мигрантов.

"Они были поражены тем, как устроены наши братские могилы на кладбище. Их удивило, что рядом друг с другом похоронены люди разных национальностей, разных вероисповеданий, которых объединила общая борьба за мир", - рассказали в Центре.

А значит, теоретически, по соседству с погибшими солдатами из Семея могли похоронить и японского узника.

Однако отношение населения к этим захоронениям было неоднозначным. Мусульмане и православные не хотели хоронить чужеземцев, да ещё и противоборствующей стороны, на своих святых землях, опасаясь религиозных и культурных конфликтов.

Поэтому, со слов современников той поры, военнопленных хоронили на удалённом бугре в районе Птицефабрики. Тела ориентировали по сторонам света и закапывали в одеялах, сохраняя тайну об их последних прибежищах.

"Я знал две семьи потомков военнопленных, они жили на посёлке Восход. По воспоминаниям их предков, 90% рядовых невольников были маньчжурами, а офицеры - японского происхождения. Когда их стали отсылать домой, ехать им было не с руки, так как по кодексу самурая попавшие в плен мужчины должны были сделать себе харакири. И только после выхода специального императорского указа, который обозначил пленных как выполнивших особое задание, пленные стали возвращаться на родину. А многие из тех, кто остался, поменяли фамилию", - поделился воспоминаниями Александр Зязин.

После посещения могил Семея японская делегация продолжила искать новые исторические и археологические сведения в городе Аягоз Абайской области, в котором проживала многочисленная группа невольников. Согласно архивным данным, сюда этапировали больше тысячи человек.