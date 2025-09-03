Зачем граждане Армении едут в Казахстан
В Мажилисе обсудили рост числа прибывающих граждан Армении
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На пленарном заседании Мажилиса депутат Вера Ким подняла вопрос увеличения числа граждан Армении, прибывающих в Казахстан. По ее словам, в 2022 году в страну приехало более 10,1 тысяч армянских граждан, в 2023 году – свыше 19,5 тысяч, а за восемь месяцев текущего года – уже более 11,7 тысяч человек. Парламентарий поинтересовалась, с чем связано увеличение числа прибывающих граждан Армении, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Министр внутренних дел Ержан Саденов отметил, что резкого всплеска миграции нет, а ситуация остаётся стабильной.
"За 8 месяцев принято порядка 11 тысяч граждан. Из них чуть больше 2 тысяч приехали для трудовой деятельности. Для контроля проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Усилена ответственность как принимающей стороны, так и самих иностранцев. Вот вы вопрос задали, почему такой рост идёт, наверное, уместно сказать, что у нас благоприятные экономические условия. Это нас должно радовать. Для законопослушных граждан мы всегда открыты. Но если будут нарушать мы, конечно, будем принимать меры", – сказал министр.
Для чёткого отслеживания сроков прибывания граждан Армении в Казахстане, созданию условий и в целом для контроля законопослушности происходит интегрирация нескольких баз: Минтруда, МВД и КНБ.
Первый вице-министр труда и соцзащиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что в настоящее время в Казахстане официально трудятся 2 134 гражданина Армении. Это составляет 1,1% от общего числа трудовых мигрантов.
"Основные мотивы приезда – поиск более высокой заработной платы, желание открыть или расширить бизнес, а также повысить квалификацию. Поток остаётся незначительным", – уточнил он.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- В Аягозе 6-летний ребёнок погиб под колёсами: за рулём был водитель без прав
- На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске