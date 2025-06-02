Председатель Комитета международной информации – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о сотрудничестве Казахстана с африканскими странами, передаёт BAQ.KZ.

"В обществе возникают вопросы по поводу этих связей. Поэтому я хотел бы вкратце объяснить работу, которую Казахстан ведёт в этом направлении внешней политики", — сказал Смадияров на брифинге в МИД РК.

По его словам, сотрудничество развивается успешно в сфере IT и электронного правительства.

Как пояснил Смадияров, Казахстан обменивается опытом в цифровизации государственных услуг, Smart-решениях и развитии инфраструктуры.

"Наши проекты имеют практическое значение для многих африканских государств. Официальные визиты часто становятся движущей силой взаимодействия", – отметил Смадияров.

Товарооборот Казахстана со странами Африки впервые превысил 1 миллиард долларов в 2022 году. Это рекорд в истории казахско-африканской торговли, подчеркнул официальный представитель МИД РК.

"Сегодня Казахстан экспортирует в Африку серу, нефтяной кокс, металлические изделия, сельхозпродукцию и минеральные удобрения. Например, в начале мая этого года впервые за 15 лет партия казахстанского зерна была отправлена в Марокко. Это стало важным шагом в диверсификации экспорта. Также рассматриваются вопросы поставок зерна в Египет, Нигерию, Кот-д’Ивуар, Сенегал и другие страны континента.

Из Африки в Казахстан ввозятся фрукты, кофе, какао-бобы, чай, фармацевтические препараты, текстиль, косметика и электротехника", - заключил Смадияров.