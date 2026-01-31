Примечательно, что оба клуба были официально приватизированы в 2025 году, а уже новые владельцы начали усиливать состав звёздными игроками. Что смогут привнести в чемпионат иностранные игроки? А также что стоит за их подписаниями? Об этом корреспондент BAQ.KZ поговорила с экспертами.

Маркетинговый ход

Португальцу Луишу Нани 39 лет. За его плечами большой опыт в европейских клубах.

В составе "Манчестер Юнайтед" он становился четырёхкратным чемпионом АПЛ, двукратным обладателем Кубка лиги, победителем Лиги чемпионов, четырёхкратным обладателем Суперкубка Англии и победителем клубного чемпионата мира.

Также в разное время играл за "Спортинг", "Фенербахче", "Валенсию", "Лацио", "Орландо Сити", "Венецию", "Мельбурн Виктори", "Адана Демирспор" и "Эштрелу".

Виктор Мозес играл за московский "Спартак" с 2020 по 2024 год. Мозес также являлся футболистом лондонского "Челси" с 2012 по 2021 год.

Громкие трансферы в КПЛ привлекли внимание не только местных болельщиков, но и зарубежных наблюдателей. Спортивный аналитик Нуркен Мирзагалиев отмечает, что переходы звезд могут стать важным маркетинговым сигналом для всего чемпионата.

"Понятно, что трансфер Нани - это в первую очередь маркетинговая история. Я не буду говорить, правильная она или неправильная. Одно очевидно - внимание к чемпионату будет приковано не только со стороны казахстанских СМИ, но и со стороны медиа СНГ и даже мировых. После переходов Нани в "Актобе" и Виктора Мозеса в "Кайсар", думаю, многие клубы обратят на это внимание. Мне звонил старый знакомый из Болгарии - известный тренер. Увидев эту новость, он тоже начал спрашивать, что происходит в Казахстане и почему футболисты такого калибра приезжают в КПЛ. Это уже показатель того, что интерес к нашему чемпионату со стороны внешней аудитории растёт", - сказал аналитик.

По его мнению, пока рано оценивать, сможет ли Нани показать в КПЛ прежний уровень игры — объективные выводы можно будет сделать лишь по ходу сезона, ориентировочно после первых десяти туров.

Ветеран казахстанского футбола Булат Есмагамбетов сдержанно оценил громкие подписания. По его мнению, нынешний состав не выглядит претендентом на чемпионство.

"Честно говоря, я не верю, что "Актобе" будет претендовать на чемпионство или даже на попадание в еврокубки. Трансферная политика выглядит непонятной", - сказал ветеран.

Без инфраструктуры, но со "звездой"

Сезон-2026 чемпионата Казахстана по футболу примечателен тем, что впервые в нём выступят команды, уже переданные в частное управление инвесторам. Поэтому к инвесторам есть определённые ожидания: ранее неоднократно подчёркивалась необходимость развития детско-юношеского футбола и инфраструктуры.

Булат Есмагамбетов обращает внимание, что у ФК "Актобе" сегодня нет необходимой инфраструктурной базы: современного стадиона и резервной арены, полноценной академии, а также футбольной базы, где игроки могли бы жить, тренироваться и проходить восстановление.

По его мнению, прежде чем приглашать звёздных легионеров, клубу важно навести порядок внутри — вложиться в инфраструктуру и условия, развивать детско-юношеский футбол.

Он также выразил мнение, что акционеры подошли к управлению клубом "Актобе" несерьезно.

"Есть ощущение, что они просто дали деньги и поставили человека "управлять", а разбирается он или нет — это вторичный вопрос. И если ставят людей, которые не понимают специфику клуба и не учитывают мнение болельщиков, это вызывает конфликт. В "Актобе" же особая ситуация: там болельщики — важнейшая часть клуба, они активно вовлечены, ездят на выезды, заполняют стадион. Когда их мнение игнорируют — возникают скандалы. В целом у меня такое разочарование. Складывается ощущение, что у инвесторов нет виденья, ценностей клуба. Из тех, кто, кажется, зашёл более правильно в футбол— это, возможно, "Шахтёр". Там есть ощущение, что пришли с ценностями и пониманием, что делать дальше", - сказал Есмагамбетов.

Нуркен Мирзагалиев подчеркивает, что развитие детского футбола — это процесс не одного дня: даже если инвестор пришёл сейчас, за короткий срок кардинально изменить ситуацию не получится, поскольку это кропотливая работа на годы и даже десятилетия. В качестве примера он привёл "Кайрат", где академию начали развивать ещё в начале 2010-х, а ощутимые результаты в виде воспитанников, заявляющих о себе, стали заметны лишь сейчас.

"Сейчас, полагаю, всё начнётся с инфраструктуры: её будут приводить в порядок, строить академию и базу — то есть закладывать фундамент. И только затем начнётся системная работа по подготовке новых поколений. Уже после этого будут уделять больше внимания детскому футболу", - добавил собеседник.

Он подчеркнул, что в чемпионате Казахстана сейчас достаточно качественных подписаний. Он пояснил, что во многом это связано с действующим ограничением. Зарплаты легионерам нельзя выплачивать из госбюджета, финансирование возможно только за счёт спонсорских средств. В результате, отметил он, многие клубы пересмотрели подход к комплектованию, и в большинстве команд легионеров станет меньше. Исключением, по его оценке, остаются "Актобе" и "Кайрат", которые на данный момент подписывают максимально разрешённое число иностранцев.

Спикер также подчеркнул, что КПЛ - специфический чемпионат, и приезжим футболистам, особенно тем, кто впервые играет в Казахстане, требуется время на адаптацию к полям, инфраструктуре и местному менталитету.

Поэтому он не стал выделять какой-то один трансфер, добавив, что в целом качество комплектования клубов растет, и важно, чтобы эта тенденция усиливалась из года в год, а к подписаниям - особенно легионеров - клубы подходили более ответственно.