На фоне роста хронических заболеваний, связанных с суставами, иммунной и мочеполовой системой, казахстанцы всё чаще обращаются к восстановительным методам, которые сочетают медицинский подход с природными компонентами. Один из таких методов — пантолечение, основанное на применении молодых рогов маралов. Чтобы выяснить, на чём основан этот подход и в чём заключается его эффективность, журналист BAQ.KZ побеседовал с главным врачом Центра пантолечения "Бурабай" Ерланом Жетимкариновым, который работает в этой сфере с момента основания учреждения.

В разговоре с корреспондентом он отметил, что пантолечение начинается не с препаратов, а с правильной организации среды для животных, от которых получают лечебное сырьё.

"Панты срезаются ежегодно, но прежде чем вообще завести маралов на территорию, мы провели исследование условий. Изучили климат, корневую систему, растительность. Всё подходило идеально. Животные обитают на огороженной территории в 600 гектаров. Это естественная среда, где они чувствуют себя спокойно", — рассказывает Жетимкаринов.

Срезка пантов, по словам врача, необходима не только для получения биоматериала. Она также снижает уровень травматизма у самцов в сезон гона, когда животные становятся особенно агрессивными.

"Во время гона они очень возбуждённые, часто травмируют друг друга. Срезка рогов делает этот период мягче. А собранный материал идёт на подготовку препаратов. Мы изготавливаем отвары, настои, растворы, применяем их в курсах терапии. Это физиопроцедуры, аппликации, тепловое воздействие. Всё используется строго в медицинских целях", — поясняет врач.

По словам Ерлана Жетимкаринова, пантолечение чаще всего применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата — таких как артрит, артроз и остеохондроз. Также метод хорошо зарекомендовал себя при нарушениях работы мочеполовой системы, особенно у мужчин. Кроме того, его часто используют в восстановительных программах после перенесённых травм, операций и затяжных заболеваний.

Перед началом курса пациенты обязательно проходят врачебный осмотр: специалист оценивает общее состояние здоровья, возможные противопоказания и только после этого формирует индивидуальную программу. Стандартный курс длится около 10 дней. В это время пациент получает комплекс процедур, включая тепловые аппликации, физиотерапевтические воздействия и обёртывания с использованием пантовых препаратов.

Препараты, применяемые в ходе лечения, изготавливаются прямо на месте — из свежих молодых рогов маралов. Они не поступают в свободную продажу и не рекламируются: весь материал используется исключительно в медицинских целях и только внутри центра.

Хотя пантолечение не включено в перечень официальных методов стандартной терапии, интерес к нему стабильно растёт. Жетимкаринов объясняет это тем, что метод работает комплексно, а эффект накапливается постепенно — особенно при правильной постановке курса и индивидуальном подходе к каждому пациенту.