Пластиковых труб станет больше в коммунальных сетях Казахстана

При обновлении коммунальных сетей в Казахстане хотят чаще применять пластиковые трубы. Расчет в том, чтобы за счет крупных проектов ЖКХ создать спрос на продукцию местных заводов и увеличить переработку полиэтилена внутри страны.

Речь идет о водопроводе, канализации, теплосетях и других коммунальных объектах. Такое направление обсуждают в рамках Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

Чем больше старых сетей будут менять, тем больше труб и комплектующих понадобится. Власти рассчитывают, что значительную часть этой продукции смогут выпускать казахстанские предприятия.

В Минэнерго считают, что крупные проекты по обновлению коммунальной инфраструктуры могут дать местным производителям новые заказы, расширить выпуск продукции и привлечь инвестиции.

Параллельно планируют развивать производство полиэтилена и изделий из него. Пластиковые трубы рассматривают для систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и других коммунальных сетей.

В итоге модернизация ЖКХ должна создать дополнительный внутренний рынок для казахстанских производителей и увеличить долю местной продукции в коммунальных проектах.