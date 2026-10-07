Пластиковых труб станет больше в коммунальных сетях Казахстана
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При обновлении коммунальных сетей в Казахстане хотят чаще применять пластиковые трубы. Расчет в том, чтобы за счет крупных проектов ЖКХ создать спрос на продукцию местных заводов и увеличить переработку полиэтилена внутри страны.
Речь идет о водопроводе, канализации, теплосетях и других коммунальных объектах. Такое направление обсуждают в рамках Нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Чем больше старых сетей будут менять, тем больше труб и комплектующих понадобится. Власти рассчитывают, что значительную часть этой продукции смогут выпускать казахстанские предприятия.
В Минэнерго считают, что крупные проекты по обновлению коммунальной инфраструктуры могут дать местным производителям новые заказы, расширить выпуск продукции и привлечь инвестиции.
Параллельно планируют развивать производство полиэтилена и изделий из него. Пластиковые трубы рассматривают для систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и других коммунальных сетей.
В итоге модернизация ЖКХ должна создать дополнительный внутренний рынок для казахстанских производителей и увеличить долю местной продукции в коммунальных проектах.
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