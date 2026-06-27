Зачем скульптор из Южной Кореи “оживил” сгоревший лес в "Семей Орманы"

Медведь-исполин, табун мифических коней, загадочный хранитель леса с головой лося. Эти гигантские фигуры из обугленных ветвей несколько недель вызывают у жителей Семея разные. Одни называют их странными и пытаются разгадать скрытые символы, другие недоумевают, зачем создавать искусство из сгоревшего леса. Корреспондент BAQ.KZ побывал в мастерской под открытым небом, где родились уникальные для Казахстана арт-объекты, и поговорил с авторами о скрытом смысле и возрождении из пепла.

Лесные пожары 2023 года в Казахстане и Южной Корее оставили после себя не только выжженную землю, но и общую боль. Две страны потеряли десятки человеческих жизней и сотни тысяч гектаров леса. В 2025 году они объединились в деле озеленения сгоревших территорий - стихии стали отправной точкой большого международного дела по восстановлению природы.



В результате в резервате «Семей Орманы» реализуется проект «Восстановление лесов, пострадавших от лесных пожаров в области Абай», объединивший Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана, Азиатскую организацию по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) и южнокорейскую компанию KT&G.

В рамках проекта с 2025 года корейские и казахстанские лесоводы ищут эффективные способы восстановления лесов на горельнике 2023 года Абайской области. Для этого они испытывают различные агротехнические решения - экспериментируют с удобрениями, поливом и расстоянием между саженцами.

Пока учёные и лесники возрождают лес, художники сохраняют его память, находя прекрасное в сгоревших деревьях.



Так появилась выставка «Let's Forest 2026 Kazakhstan - Ash to Art» - «Из пепла в искусство». Это не просто коллекция скульптур. Это художественное размышление о памяти, возрождении и способности природы начинать всё сначала. Главная идея проекта – «природа ничего не теряет». Она лишь меняет форму, продолжая жить в новом ростке и в созданном человеком арт-объекте.

Для реализации международной экологической и художественной инициативы в Семей приехала творческая группа из Южной Кореи – скульпторы, технические специалисты и фотограф. Её возглавляет Чон Чан И - известный в своей стране художник, скульптор с 30-летним стажем, работающий с природным материалом. Его работы известны во всём мире. Он руководит двумя художественными галереями в Сеуле, где проводит выставки, поддерживает молодых художников и различные культурные программы.

Фото: Альбина Халел

Инсталляции из сгоревших деревьев - это не только память о трагедии 2023 года, но и история о жизни леса после пожара, и того, как человек может быть его частью.

«Основные материалы в моём творчестве - это дерево, металл, камень и стекло. Особое место занимает древесина, ведь каждый её кусок хранит свою собственную историю и время. Я много лет исследую отношения между природным материалом и человеческим вмешательством», - завёл беседу о проекте Чон Чан И, соединяя между собой части мифического существа.

Фото: Альбина Халел

Главная особенность этих работ - материал. Исполинские фигуры собирают не из новых досок и брёвен, а из отходов лесозагатовки и переработки сгоревших деревьев: порубочных остатков, сучьев, корней, горбыля и обрезной древесины.

Корейская сторона взяла на себя расходы по закупке оборудования, казахстанская предоставила транспорт и материал для творчества. Материал, которому была уготована судьба дров или опилок, получает вторую жизнь.



Скульптуры рождались на территории Семипалатинского филиала резервата «Семей Орманы».

Фото: Альбина Халел

Каждая скульптура сначала получает металлический каркас - невидимый скелет будущего образа. Затем начинается самая кропотливая работа. Авторы часами подбирают ветви. Иногда случайный изгиб корня подсказывает форму шеи, а переплетение ветвей превращается в гриву, шерсть или крылья.

Фото: Альбина Халел

С середины мая четыре скульптора создали почти 30 разноплановых работ. Они поделены на две основные части. Первая - это ростовые скульптуры мифических существ, собирательные образы природы. Высота некоторых - больше четырёх метров. Среди них можно разглядеть пегаса, медведя, единорога и лося. В последние дни в социальных сетях наирает популярность видео огромного существа с человеческим телом и головой лося, который стоит на кромке леса в Каштакском лесничестве. Его прозвали Каштакским хранителем.

«Для меня важно не само животное, а тот смысл, который оно несёт. Лось и олень символизируют жизнь, которая возвращается в лес после пожара. Даже в результате большой катастрофы природа не сдаётся и продолжает жить. Лошадь имеет особое значение для Казахстана. Она связана с историей степи, свободы, движением и жизненной силой. Поэтому через образ животных я хотел показать не конкретно их, а дух природы, её способность к возрождению. Мои работы рассказывают о памяти леса, времени, надежде и отношениях человека с природой», - рассказал о своей задумке корейский скульптор.

Фото: Альбина Халел

Вторая часть творческого проекта посвящена памяти 14 погибших лесников в пожаре 2023 года. Главные герои в пространственных композициях изображены в виде разных частей сгоревших деревьев.

«Эти работы позволяют размышлять о том, какую цену человек порой платит, защищая природу и других людей. Поэтому эти арт-объекты говорят не только о памяти погибших, они рассказывают о жертвенности, ответственности, мужестве и отношениях между человеком и природой», - поведал скульптор о задумке пространственных композиций.

Особое место в серии занимают две композиции, посвящённые отцу и сыну, погибшим при исполнении своего долга. Их история воплощена через единый древесный ствол, показывающий историю родных людей, оставшихся вместе до конца.

«Меня глубоко тронула эта история. Поэтому я хотела выразить связь отца и сына через один ствол дерева. Как дерево вырастает из одного корня и со временем образует разные ветви, так и отец с сыном прожили разные жизни, но были связаны одной судьбой. Это работа о семье, преемственности поколений, любви и ответственности», - размышляет над печальной историей Чон Чан И.

Фото: Альбина Халел

Создание каждого арт-объекта занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Много времени заняла работа над медведем. Для её физического воплощения художники возвели металлический каркас - невидимый скелет будущей фигуры. Затем начали буквально «одевать» его в ветви, корни и древесные остатки.

Фото: Альбина Халел

Дерево обладает собственной историей, возрастом и характером. Поэтому художники почти не вмешиваются в его природную форму. Они не скрывают трещины, фактуру и следы огня. Наоборот, сохраняют их, как часть художественного образа. С древесины удаляют лишь повреждённые участки и проводят минимальную техническую обработку. Иногда используют защитное покрытие, чтобы арт-объекты могли дольше находиться на открытом воздухе.

«Я не создаю новую форму из дерева, скорее помогаю дереву рассказать свою собственную историю», - дополняет разговор о материале скульптор.

В этом проекте вторую жизнь получили не только ветви и брёвна, но и остаточные продукты горения. Одним из художественных материалов стал шлак. Поместив кусок сгоревшего угля в металлическую сферу, автор превратил его в символ энергии, которая однажды принесла пользу человеку.

«Через шлак я хотел рассказать о проблемах окружающей среды, об отношениях между человеком и природой своим собственным художественным языком. Для меня это не просто отход, это след энергии, которую человек взял у природы и использовал. Поэтому в этой работе меня интересует не только форма, но и история материала», - рассказал автор работ.

Фото: Альбина Халел

На протяжении всего проекта опытному скульптору помогал его ученик Чон Чжун Хек, чья творческая страсть - переосмысление и вторичное использование ненужного материала. Он известен благодаря созданию арт-объектов из старых скейтбордов.

По его словам, работа с обугленной древесиной оказалась похожей: и там, и здесь искусство начинается с умения увидеть ценность в том, что другие считают ненужным. По словам молодого художника, казахстанский проект стал прекрасным опытом и позволил оставить частичку своего творчества в нашей стране.

Скоро все арт-объекты предстанут на двух выставочных площадках Семея - в музее имени Абая и на острове Бейбитшилик.