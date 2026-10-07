Зачем Курултаю совет по взаимодействию с маслихатами

Совет по взаимодействию с маслихатами при Курултае создается для получения обратной связи из регионов и их участия в разработке законопроектов. Об этом депутат Курултая Илья Теренченко рассказал на брифинге после пленарного заседания, передает BAQ.KZ.

По его словам, совет позволит получать информацию о том, как принятые законы реализуются на местах.

«После принятия нами тех или иных законов, которые будут реализовываться в регионах, необходима обратная связь о том, как они реализуются», – пояснил депутат.

Теренченко отметил, что участие маслихатов в разработке законопроектов поможет учитывать особенности регионов и оценивать возможный эффект предлагаемых норм.

«При разработке законопроектов участие маслихатов будет играть особую роль. Для нас очень важно понимать, как это отразится на регионах и какой эффект будет иметь», – сказал он.

В состав совета войдут представители маслихатов и депутаты Курултая. По словам Теренченко, их участие, а также представительство комитетов позволит более оперативно и компетентно рассматривать вопросы, поступающие из регионов.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, чем этот механизм отличается от прежней работы, депутат подчеркнул, что в Мажилисе отдельного совета по взаимодействию с маслихатами не было.