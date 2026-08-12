Коллективный договор помогает регулировать трудовые отношения между работниками и работодателем. Он позволяет заранее определить права и обязанности сторон и тем самым снизить риск возникновения трудовых споров.

Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил руководитель Департамента Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения по Астане Ерлан Исмагулов.

По его словам, согласно Трудовому кодексу Казахстана, коллективный договор представляет собой письменное соглашение между работодателем и работниками в лице их представителей.

Какие вопросы можно прописать в договоре

Коллективный договор может регулировать широкий круг вопросов, связанных с трудовыми отношениями.

В частности, в нем могут быть определены:

условия и порядок оплаты труда;

режим рабочего времени и отдыха;

вопросы безопасности и охраны труда;

социальные гарантии;

порядок контроля за выполнением обязательств сторон.

При этом условия коллективного договора не должны ухудшать положение работников по сравнению с требованиями трудового законодательства.

Какие трудовые вопросы чаще всего вызывают споры

По данным государственной инспекции труда, работники чаще всего обращаются по вопросам оплаты труда, изменения условий работы, режима рабочего времени, предоставления отпусков и соблюдения требований безопасности.

Как отметил Ерлан Исмагулов, во многих случаях подобных споров можно избежать, если условия труда и обязательства сторон заранее четко прописаны в коллективном договоре.

Обязателен ли коллективный договор для исполнения

Да. Согласно статье 158 Трудового кодекса Республики Казахстан, коллективный договор обязателен для исполнения с момента его подписания всеми сторонами.

Государственная инспекция труда уделяет внимание развитию коллективно-договорного регулирования. Специалисты проводят профилактический контроль, консультируют работодателей и проводят информационно-разъяснительную работу.

Как инспекция выявляет нарушения

В ходе одной из внеплановых проверок было установлено, что работодатель не выполнял условия коллективного договора в части выплаты компенсации работникам с разъездным характером работы.

По итогам проверки предприятие привлекли к административной ответственности. Работодателю также выдали обязательное для исполнения предписание об устранении выявленных нарушений.

Почему коллективный договор важен для работников

Коллективный договор является одним из механизмов социального партнерства между работодателем и сотрудниками. Его грамотное применение помогает защищать трудовые права работников, повышать ответственность работодателей и поддерживать стабильность в трудовых коллективах.

По словам Ерлана Исмагулова, повышение правовой грамотности работников и работодателей, развитие культуры коллективно-договорного регулирования и предупреждение нарушений трудового законодательства остаются важными задачами государственной инспекции труда.