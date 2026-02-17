Зачем "Отбасы банк" купил гостиницу в Астане?
Председатель Правления АО НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин на брифинге в Правительстве объяснил переезд АО "Отбасы банк" в зал в бывшей гостинице "Думан", передает BAQ.KZ.
"Здание, в котором банк ранее располагался в Алматы, стало непригодным для эксплуатации. Поэтому "Отбасы банк" в любом случае должен был переехать. Тогда рассматривались варианты: переехать в другое здание в Алматы или сразу перенести офис в Астану. Вы знаете, что гостиница "Думан" — это возвращённый государству актив. В рамках политики его реализации несколько раз проводились аукционы, но предложенная цена не устраивала, в том числе государственные органы.
"Отбасы банк" в рамках законодательства полноценно участвовал в конкурсе, приобрёл это здание и перечислил средства государству. По сути, деньги поступили в бюджет, а банк получил нормальное, хорошее здание для переезда и работы", - сказал Рустам Карагойшин.
Точную стоимость сделки Рустам Карагойшин не назвал. Он подчеркнул, что цена была рыночной, так как покупка проходила через открытый конкурс, а информация доступна в открытых источниках.
Также он отметил, что вариант строительства нового здания рассматривали, но по расчётам это обошлось бы значительно дороже.
