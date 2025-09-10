Депутат Мажилиса Олжас Куспеков потребовал от правительства пересмотреть подход к обеспечению безопасности на массовых мероприятиях коммерческого характера, передает корреспондент BAQ.KZ.

В обращении отмечается, что сотрудники органов внутренних дел являются опорой спокойствия и безопасности внутри страны, их основная задача – борьба с преступностью, охрана общественного порядка и защита граждан. Однако в последние годы тысячи полицейских регулярно привлекаются к обеспечению порядка на концертах и шоу-бизнес мероприятиях, что вызывает вопросы в обществе.

"В этом году в Казахстан с гастролями приезжала известная певица Дженнифер Лопес, концерты прошли в Астане и Алматы. По официальным данным, в Астане для обеспечения порядка было задействовано около 1300 сотрудников полиции, в Алматы – 2240 полицейских, 600 военнослужащих, а также частная охрана и волонтеры, всего около 3 тысяч человек", – сказал Куспеков.

Он добавил, что на предстоящий футбольный матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом" 30 сентября в Алматы, по информации городского Департамента полиции, планируется задействовать более 2,5 тысячи полицейских и 300 бойцов Национальной гвардии.

"Коммерческие организации проводят концерты с целью получения прибыли, и обеспечение безопасности должно быть их прямой ответственностью. Использование государственных ресурсов на бесплатной основе является нецелесообразным, это наносит ущерб как авторитету правоохранительной системы, так и доверию граждан", – говорится в запросе.

Депутат напомнил, что в стране действует около 4 тысяч частных охранных организаций, где работают порядка 100 тысяч сотрудников, что позволяет полностью обеспечить безопасность на коммерческих массовых мероприятиях.

В этой связи депутат предложил правительству: