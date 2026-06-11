Будут ли сносить парк "Жетысу" в Астане
Неужели там собрались строить жилой дом?
Сегодня 2026, 09:40
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Сегодня 2026, 09:40Сегодня 2026, 09:40
180Фото: BAQ.kz
Несколько дней назад казахстанские соцсети и СМИ заполонили новости о возможном сносе одного из самых красивых парков столицы – "Жетысу". Его в 2018 году в честь 20-летия Астаны подарила Алматинская область. Поводом для волнений послужили фотографии техники, которая расчищает территория от асфальта. Мы отправились в парк, чтобы поговорить с управляющей компанией и выяснить правду. Действительно ли на этом месте собираются возвести здание? Ответы узнаете в нашем материале.
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