Будут ли сносить парк "Жетысу" в Астане

Несколько дней назад казахстанские соцсети и СМИ заполонили новости о возможном сносе одного из самых красивых парков столицы – "Жетысу". Его в 2018 году в честь 20-летия Астаны подарила Алматинская область. Поводом для волнений послужили фотографии техники, которая расчищает территория от асфальта. Мы отправились в парк, чтобы поговорить с управляющей компанией и выяснить правду. Действительно ли на этом месте собираются возвести здание? Ответы узнаете в нашем материале.