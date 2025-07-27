Зачем сельскому акимату два спортполя за 82 миллиона тенге?
Как в ауле решили заняться спортом?
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Журналист BAQ.KZ обнаружила на портале госзакупок лот стоимостью почти 82 млн тенге, размещённый акиматом Каблисанского сельского округа. За эти деньги исполнитель должен установить футбольное и баскетбольное поля в селе Актекше. Работы планируется завершить до октября текущего года.
Для сравнения, акимат Бурлинского района (ЗКО) готов потратить почти 16 млн тенге на ремонт одного футбольного поля в Аксае, при этом срок исполнения — 25 календарных дней.
Кто и как будет пользоваться новыми полями осенью в селе — остаётся под вопросом.
Что говорят в профильном ведомстве?
По данным Министерства туризма и спорта РК, в стране не хватает 1 489 детских футбольных площадок. Средняя стоимость одной — от 7 до 20 млн тенге, в зависимости от размеров, покрытия, ограждения и т. д. Об этом ранее писало inform.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить футбольными площадками все областные и районные центры, а также сёла, до конца 2026 года. Ожидается, что план мероприятий по исполнению поручения будет утверждён в ближайшее время.
Контекст: куда уходит спортбюджет?
По информации energyprom.kz, в Казахстане на 2023 год насчитывалось более 43 тысяч спортивных сооружений, но значительная их часть — устаревшие и изношенные объекты.
В отчётах Антикоррупционного агентства указывается, что в спортивной сфере есть системные риски нецелевого расходования средств. В качестве примера приводится футбольный клуб "Астана", который за 6 лет потратил 1,4 млрд тенге на аренду полей, при этом не имея собственной академии или инфраструктуры.
Как у других?
К примеру, в Нидерландах, затраты на спорт ниже, чем в Казахстане, но даже в одном только Амстердаме действует десятки футбольных клубов, у которых — собственные базы, тренировочные поля и крытые сооружения.
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