Зачем в Астане реконструируют исторические здания на улице Кенесары

Уже не первую неделю жителей Астаны тревожит реконструкция исторических зданий по улице Кенесары. Соцсети и СМИ тиражируют возмущенные комментарии пользователей. В одних люди сокрушаются, что уникальных стиль домов может быть утрачен. В других – что фундамент может не выдержать дополнительного веса в виде новых элементов из натурального камня. Рассмотрим тему в специальном выпуске программы «Это вам не Лондон». Будет интересно.