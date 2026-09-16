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Зачем в Астане реконструируют исторические здания на улице Кенесары

И не повредит ли ремонт фундаменту и фасаду домой?

16 Сентября 2026, 17:58
АВТОР
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BAQ.kz 16 Сентября 2026, 17:58
16 Сентября 2026, 17:58
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Фото: BAQ.kz

Уже не первую неделю жителей Астаны тревожит реконструкция исторических зданий по улице Кенесары. Соцсети и СМИ тиражируют возмущенные комментарии пользователей. В одних люди сокрушаются, что уникальных стиль домов может быть утрачен. В других – что фундамент может не выдержать дополнительного веса в виде новых элементов из натурального камня. Рассмотрим тему в специальном выпуске программы «Это вам не Лондон». Будет интересно. 

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