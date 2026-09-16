Зачем в Астане реконструируют исторические здания на улице Кенесары
И не повредит ли ремонт фундаменту и фасаду домой?
16 Сентября 2026, 17:58
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16 Сентября 2026, 17:5816 Сентября 2026, 17:58
84Фото: BAQ.kz
Уже не первую неделю жителей Астаны тревожит реконструкция исторических зданий по улице Кенесары. Соцсети и СМИ тиражируют возмущенные комментарии пользователей. В одних люди сокрушаются, что уникальных стиль домов может быть утрачен. В других – что фундамент может не выдержать дополнительного веса в виде новых элементов из натурального камня. Рассмотрим тему в специальном выпуске программы «Это вам не Лондон». Будет интересно.