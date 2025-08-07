Зачем в Казахстане возрождают исчезающие виды животных?
Ищем ответы в новом документальном фильме.
Сегодня, 16:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
61Фото: BAQ.kz
Дикие лошади и тигры в степях Казахстана. Такая перспектива вполне может сбыться в будущем. Отечественные ученые активно ведут проекты по реинтродукции – заселению диких животных определённого вида на территорию, где они ранее обитали, но исчезли. В новом документальном фильме BAQ.kz – "Возвращение к истокам" - мы не только пытаемся разобраться, насколько сложна в исполнении идея восстановления былого биоразнообразия нашего региона. Но и ищем ответ на вопрос: как не повторить ошибок прошлого и не потерять имеющиеся у нас редкие виды животных? Научные факты и экспертные мнения в нашем видео.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Путин не верит в ультиматум Трампа и не собирается останавливать войну — СМИ
- Самосуд над 8-летним мальчиком в Балхаше: подозреваемый в избиении подал встречное заявление