Дикие лошади и тигры в степях Казахстана. Такая перспектива вполне может сбыться в будущем. Отечественные ученые активно ведут проекты по реинтродукции – заселению диких животных определённого вида на территорию, где они ранее обитали, но исчезли. В новом документальном фильме BAQ.kz – "Возвращение к истокам" - мы не только пытаемся разобраться, насколько сложна в исполнении идея восстановления былого биоразнообразия нашего региона. Но и ищем ответ на вопрос: как не повторить ошибок прошлого и не потерять имеющиеся у нас редкие виды животных? Научные факты и экспертные мнения в нашем видео.