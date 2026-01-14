Мажилисмен Темир Кырыкбаев направил депутатский запрос заместителю Премьер-министра — министру национальной экономики Серику Жумангарину, раскритиковав предложение о введении новых ограничений на экспорт сельскохозяйственной продукции, в том числе моркови, передает BAQ.KZ.

По словам депутата, бизнес и фермеры не понимают, какую стратегическую цель преследует Правительство, вводя подобные меры. Практика показывает, что экспортные запреты не приводят к снижению цен: рост продолжается, тогда как основная нагрузка ложится на производителей. Посредники и участники логистических цепочек при этом не несут потерь, поскольку к моменту поступления товара на прилавки его стоимость увеличивается в разы.

Темир Кырыкбаев подчеркнул, что стабилизация цен исключительно за счет ограничения экспорта является неэффективной. Представители агробизнеса заявляют о готовности обеспечить внутренний рынок при условии четкого определения необходимых объемов со стороны государства.

Согласно данным Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, дефицита моркови и картофеля в стране нет — склады заполнены. Это, по мнению депутата, ставит под сомнение объективность информации о нехватке продукции, представляемой Министерством сельского хозяйства, и указывает на отсутствие системного диалога между государством и производителями.

Так, только в Павлодарской области запасы моркови превышают 120 тысяч тонн. Даже реализация по цене 80 тенге за килограмм сегодня затруднена из-за слабого спроса. При этом морковь относится к продукции с ограниченным сроком хранения, и временные экспортные ограничения лишь сужают возможности сбыта.

В запросе отмечается, что непродуманные административные решения ослабляют позиции казахстанских фермеров на внешних рынках и могут привести к утрате экспортных ниш, выстраивавшихся годами. Аналогичные ограничения ранее уже вводились на экспорт картофеля, мяса и лука, однако должных выводов, по словам депутата, сделано не было.

"Государству необходимы не разовые ограничения, а устойчивые и предсказуемые правила", — подчеркнул Кырыкбаев, указав, что подобная политика в долгосрочной перспективе снижает мотивацию к развитию производства и повышает риски импортной зависимости.

В связи с этим мажилисмен попросил Правительство разъяснить, на каких экономических и статистических расчетах основаны предложения по введению экспортных ограничений, рассматривались ли альтернативные механизмы стабилизации цен и планируется ли создание модели, позволяющей одновременно обеспечивать внутренний рынок и экспортировать избыточные объемы продукции.