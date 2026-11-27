Гипотезу Римана, которую многие математики считают главной нерешённой задачей своей науки, возможно, доказали сразу дважды за один день. 20 ноября математик компании Anthropic Левент Алпёге объявил, что нашёл доказательство вместе с языковой моделью Claude. Через несколько часов появилось второе доказательство, полностью написанное людьми. Оба теперь предстоит тщательно проверить, сообщает журнал Nature.

«Я полагаю, что, работая с Claude, нашёл доказательство гипотезы Римана», – написал Алпёге.

Он специалист по теории чисел, взял отпуск в Гарвардском университете. По словам коллег, Алпёге месяцами работал над этой и другими задачами и почти не спал.

Ответ без ИИ

Вскоре после заявления Anthropic математик Стэнфордского университета Рави Вакил выложил конкурирующую работу. По его словам, она написана «полностью людьми, без ИИ». Автор доказательства Алессандро Масулло защитил диссертацию в Стэнфорде в 2020 году. Работу собирались год шлифовать и только потом показывать коллегам, но после новости от Anthropic решили опубликовать черновик.

Что говорят математики

Лауреат Филдсовской премии, высшей награды в математике, Джеймс Мэйнард из Оксфорда оценивает событие осторожно, но высоко.

«Если это полностью подтвердится, это, безусловно, историческая веха в математике», – сказал он.

Мэйнард допускает, что доказательство окажется верным. Проблема в том, что сейчас оно записано в виде кода на языке программирования Lean, который человеку трудно прочесть. По данным американского журнала Smithsonian, в доказательстве 17 млн строк кода, и полностью понять, как оно работает, пока не может никто, включая самого Алпёге.

Есть и критики. Математик Монреальского университета Эндрю Гранвиль считает, что Алпёге поспешил и стоило сначала подготовить понятное изложение.

«То, что он опубликовал, путано», – заявил Гранвиль.

Он связал сроки публикации с акциями Anthropic. Компания незадолго до этого вышла на биржу, а 19 ноября её стоимость снизилась. Алпёге эту версию отверг.

«Есть очевидное циничное объяснение, связанное со сроками, но оно неверно», – написал математик.

В чём суть гипотезы

Гипотезу сформулировал немецкий математик Бернхард Риман в 1859 году. Она касается простых чисел, тех, что делятся только на себя и на единицу. Ещё Карл Фридрих Гаусс заметил, что чем больше числа, тем реже среди них встречаются простые. Риман предположил, что простые числа разбросаны среди остальных почти случайно, как результаты подбрасывания монеты, и их распределение подчиняется строгому закону.

«В математике нет ничего более базового и фундаментального, чем простые числа», – говорит математик Коннектикутского университета Альваро Лосано-Робледо.

Простые числа лежат в основе современного шифрования, которое защищает банковские платежи и переписку в мессенджерах.

Гипотеза Римана входит в семь задач тысячелетия, которые Математический институт Клэя выбрал на рубеже веков. За решение каждой обещана премия в 1 млн долларов. В этом году математики с помощью ИИ уже заявили о решении другой задачи из этого списка, связанной с уравнениями Навье – Стокса, которые описывают движение жидкостей.

Если хотя бы одно из доказательств подтвердится, это станет подарком к юбилею самого Римана. В сентябре исполнилось 200 лет со дня его рождения.