Главный имам мечети "Ырыскелді қажы" Нурлан кажы Байжигитулы в кулуарах Съезда мировых и традиционных религий подчеркнул важность роли духовенства в укреплении согласия и диалога в обществе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Священнослужители должны служить самой главной цели. Это – помимо служения народу, самое главное, воссоединять людей. Мы должны привести к взаимопониманию, уважению, веротерпимости. Раздоры были всегда, но если они и возникают, решать их можно через диалог, и именно священнослужители могут сыграть в этом ключевую роль", – отметил он.

По словам имама, общество в любом случае состоит из верующих людей, вне зависимости от религии.

"Все священнослужители в итоге приведут свой народ к терпимости, уважению и служению своему народу. Это самое главное", – сказал он.

Отдельно Нурлан кажы Байжигитулы прокомментировал тему искусственного интеллекта, на которую обращал внимание Президент.