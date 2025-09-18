Задача священнослужителей – воссоединять людей и вести к взаимопониманию – Нурлан имам
Главный имам мечети "Ырыскелді қажы" Нурлан кажы Байжигитулы в кулуарах Съезда мировых и традиционных религий подчеркнул важность роли духовенства в укреплении согласия и диалога в обществе, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
"Священнослужители должны служить самой главной цели. Это – помимо служения народу, самое главное, воссоединять людей. Мы должны привести к взаимопониманию, уважению, веротерпимости. Раздоры были всегда, но если они и возникают, решать их можно через диалог, и именно священнослужители могут сыграть в этом ключевую роль", – отметил он.
По словам имама, общество в любом случае состоит из верующих людей, вне зависимости от религии.
"Все священнослужители в итоге приведут свой народ к терпимости, уважению и служению своему народу. Это самое главное", – сказал он.
Отдельно Нурлан кажы Байжигитулы прокомментировал тему искусственного интеллекта, на которую обращал внимание Президент.
"Искусственный интеллект необходим, даже в религиозной сфере он может принести свои плоды. Главное – использовать его дозировано и в нужном объёме", – подчеркнул он.
