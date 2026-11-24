Квартиру или машину многие казахстанцы копят годами, а потерять деньги можно за один день. Продавец торопит с предоплатой, цена подозрительно низкая, а документы вызывают вопросы. Как распознать опасную сделку еще до подписания договора, разбираются в новом выпуске проекта «(НЕ)диванные эксперты».

«Продавец выглядит надежным», «документы проверим потом», «главное успеть, пока цена выгодная». Так думают многие покупатели, пока сделка не оборачивается судами, чужими долгами или потерей денег.

Вместе со специалистом ведущие ответят на вопросы, которые волнуют всех, кто собирается на крупную покупку.

какие документы проверить перед покупкой квартиры;

как узнать, не в залоге ли жилье и нет ли на нем ареста;

чем опасна покупка квартиры по доверенности;

как правильно оформить задаток и не остаться без денег;

что проверить у подержанного автомобиля;

как выяснить, нет ли на машине залога, ограничений и других юридических проблем;

на какие схемы мошенники ловят покупателей чаще всего;

что делать, если проблемы всплыли уже после покупки.

Без сложных юридических терминов и скучных лекций. В выпуске только реальные истории, частые ошибки покупателей и понятные советы, как не рисковать миллионами теңге.

«(НЕ)диванные эксперты» это программа, в которой житейская логика встречается с буквой закона.

А вы сталкивались с обманом при покупке квартиры или машины? Расскажите свою историю в комментариях.