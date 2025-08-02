Задержан вице-министр транспорта: его подозревают в получении взятки
Министерство транспорта пока никак не комментирует ситуацию.
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Сегодня из нескольких Telegram-каналов стало известно о задержании вице-министра транспорта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Tengrinews.kz.
Telegram-каналы утверждают, что правоохранители заподозрили Сатжана Аблалиева в получении взятки. Еще до получения официального подтверждения о задержании редакция Tengrinews.kz запросила информацию у государственных органов, однако в пресс-службах КНБ и Министерства транспорта пока никак не прокомментировали сообщения о возможном задержании. Другой источник Tengrinews.kz подтвердил, что вице-министр транспорта под подозрением, не раскрыв подробностей.
"Сатжан Аблалиев занимает пост вице-министра транспорта с октября 2023 года. До этого он был заместителем акима Северо-Казахстанской области и работал в Комитете автомобильных дорог", - пишет информагентство.
Сатжан Аблалиев родился в 1970 году в Атырауской области. Окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт и Казахский университет путей и сообщений.
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