Сотрудники управления по противодействию наркопреступности в Алматы задержали женщину, распространявшую рекламу запрещенного интернет-ресурса, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, действия задержанной квалифицируются как противоправные и представляют угрозу для безопасности граждан. Начальник управления Мурат Жумабаев подчеркнул, что любые попытки продвижения запрещенной информации в сети рассматриваются как серьёзное нарушение закона.

"Специалисты подразделения продолжают системную работу по выявлению подобных фактов на ранней стадии. Это позволяет своевременно пресекать противоправные действия и минимизировать возможный вред", — отметили в полиции.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Полиция обращает внимание жителей на необходимость проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о подозрительных интернет-страницах или информации в сети.

Правоохранительные органы напоминают, что распространение запрещенного контента в интернете является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан.