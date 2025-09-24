Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов прокомментировал задержание владельца сети "Актив Ломбард" и блогера Сергея Койнова, передает BAQ.KZ.

Блогера подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем.

По словам зампреда АФМ Жениса Елемесова, организатору схемы и его доверенным лицам грозят серьёзные сроки лишения свободы.

"За незаконную предпринимательскую деятельность предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Что касается статьи 218 - легализации денег, добытых преступным путем, там наказание по части 2 может достигать семи лет, включая конфискацию имущества", — пояснил он.