Казахстанцам стали отказывать во въезде в Малайзию. В МИД зафиксировали случаи, когда граждан разворачивали из-за нарушения условий безвизового режима, передает BAQ.KZ.

По действующим правилам гражданин Казахстана может находиться в Малайзии без визы до 30 дней, если цель поездки туризм или краткосрочная командировка. Все остальное выходит за рамки этого режима.

Проблемы начинаются, когда люди приезжают на более долгий срок или с другими целями. Среди них прохождение краткосрочных курсов обучения и лечение.

Обходить лимит в 30 дней многие пытаются через «визаран». Схема простая, человек ненадолго вылетает в соседнюю страну и сразу возвращается обратно, рассчитывая, что отсчет начнется заново.

В МИД предупреждают, что это нарушение иммиграционного законодательства Малайзии и никакой гарантии повторного въезда такой прием не дает.

В этом году власти страны ужесточили пограничный контроль. Пускать иностранца или нет решают сотрудники иммиграционной службы прямо на паспортном контроле.

При попытке «визарана» человека могут задержать и поместить в иммиграционный центр содержания иностранцев в аэропорту, а затем депортировать.

В министерстве советуют заранее уточнять иммиграционные требования и указывать на контроле достоверную цель поездки. С собой нужно иметь купленные заранее авиабилеты на вылет из страны в пределах разрешенного срока и документы, подтверждающие цель, место и предполагаемый период пребывания.

Отдельно МИД обращается к тем, кто везет детей на языковые и другие образовательные программы. Такие поездки могут потребовать оформления соответствующих разрешений.