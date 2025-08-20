В Астане недавно были задержаны подростки, раздававшие коробки для сбора пожертвований. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК напомнил, что любая деятельность несовершеннолетних, включая волонтёрскую, должна строго соответствовать законодательству Казахстана, передает BAQ.KZ.

Согласно Закону "О волонтёрской деятельности", волонтёром может быть лицо старше 18 лет.

"Несовершеннолетние до 18 лет могут участвовать в волонтёрской деятельности только если это не наносит ущерба их здоровью, обучению и развитию. Для детей до 16 лет требуется обязательное письменное согласие родителей или законных представителей", - говорится в сообщении Комитета.

Казахстанцам напомниили, что труд несовершеннолетних регулируется Трудовым кодексом РК: работодатели обязаны заключать трудовой договор. Вовлечение детей в запрещённые законом виды деятельности влечёт административную или уголовную ответственность, в том числе по статье 132 УК РК о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. В 2024 году по этой статье зарегистрировано 23 правонарушения.

Комитет призывает организаторов и работодателей строго соблюдать законодательство, обеспечивая безопасность, здоровье и права детей.

Ранее сообщалось, что подростков заставляли собирать деньги для "благотворительных" фондов в Астане. Возбуждено уголовное дело.