Задержанная в Казахстане по запросу России украинка покинула страну

Гражданка Украины Любовь Рожанская, задержанная в Астане по запросу России по подозрению в похищении ребенка, смогла покинуть Казахстан и выехать в одну из стран Евросоюза. Об этом сообщил DW ее адвокат Алексей Прянишников.

Рожанскую задержали 1 октября в Астане. По словам адвоката, после задержания суд в течение трех дней должен был избрать ей меру пресечения, однако этого не произошло. В результате женщина вышла из следственного изолятора и уехала из Казахстана.