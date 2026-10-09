Задержанная в Казахстане по запросу России украинка покинула страну
9 Октября 2026, 13:45
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9 Октября 2026, 13:459 Октября 2026, 13:45
281Фото: BAQ.KZ
Гражданка Украины Любовь Рожанская, задержанная в Астане по запросу России по подозрению в похищении ребенка, смогла покинуть Казахстан и выехать в одну из стран Евросоюза. Об этом сообщил DW ее адвокат Алексей Прянишников.
Рожанскую задержали 1 октября в Астане. По словам адвоката, после задержания суд в течение трех дней должен был избрать ей меру пресечения, однако этого не произошло. В результате женщина вышла из следственного изолятора и уехала из Казахстана.
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