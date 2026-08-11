Задержанных будут возить под GPS и камерами

В Казахстане утвердили новые правила конвоирования задержанных и заключенных под стражу службой экономических расследований. Спецтранспорт теперь должен быть оснащен GPS-трекерами, видеорегистраторами и переговорными устройствами, а сотрудники конвоя — использовать носимые видеожетоны. Записи с камер будут хранить минимум 30 суток.

При этом конвоирам во время службы запрещено пользоваться личными телефонами и другими электронными устройствами. Правила также предусматривают три уровня конвоя — обычный, усиленный и особый. Сотрудники будут вооружены и экипированы бронежилетами, наручниками и средствами связи.

Для перевозки задержанных по воздуху разрешены рейсы на расстояние более 500 километров либо случаи, когда самолет является единственным транспортом. Поезда — только купейные: перевозка в плацкарте запрещена. Новый приказ отменяет правила, действовавшие с 2015 года, и вступит в силу через десять дней после первого официального опубликования.