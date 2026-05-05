Задолженность энергокомпаний за газ превысила 37 млрд тенге

Казахстанские энергопроизводящие организации задолжали более 37 млрд за газ, сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на заседании Правительства, передает BAQ.KZ.

"Важным проблемным вопросом является значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций за топливо. Задолженность энергопроизводящих организаций перед "QazaqGaz Aimaq" составляет 37,7 млрд", – сказал Есимханов.

Позже на брифинге Есимханов пояснил, что долги в основном образовались у газовых станций после роста стоимости газа во второй половине прошлого года. В дальнейшем задолженность планируют покрывать за счет тарифов.

Он уточнил, что топливная составляющая не является основной в тарифах. В большей степени на их формирование влияют расходы на ремонтные работы и заработные платы.

По словам Есимханова, задолженность может повлиять на конечные тарифы в среднем на 4–5%, поскольку растущие затраты энергопроизводящих организаций необходимо покрывать.