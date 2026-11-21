Задолженность по социальным и пенсионным взносам на 5,7 млн тенге погасили в ЗКО
Прокуратура Жанибекского района выявила нарушения прав работников Центра досуга.
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В Западно-Казахстанской области после вмешательства прокуратуры полностью погасили задолженность по социальным и пенсионным взносам работников районного Центра досуга. Общая сумма долга превысила 5,7 млн тенге.
Прокуратура Жанибекского района выявила нарушения трудовых и социальных прав сотрудников ГККП «Жанибекский районный Центр досуга». Причиной задолженности стало несвоевременное перечисление обязательных платежей. Помимо социальных и пенсионных взносов, образовался долг по индивидуальному подоходному налогу.
По акту прокурорского надзора задолженность полностью погашена, права работников восстановлены.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлекли трёх должностных лиц: руководителя районного отдела культуры, директора Центра досуга и главного бухгалтера.
В прокуратуре отметили, что защита трудовых и социальных прав граждан остаётся одним из приоритетных направлений работы ведомства.
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